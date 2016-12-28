清新溫泉「美井」日料餐廳跨年慶開幕

採用雲林新鮮直送活鰻，現點現做的鰻魚，搭配彰化二林越光米，預料將成為人氣丼飯。（圖／曾麗芳）

美井餐廳供應冷、熱及多款蕎麥麵，麵條搭配海鮮或蔬食食材，是四季均可食用的健康料理。（圖／曾麗芳）

看準國人愛吃日本料理，台中清新溫泉飯店1樓全新改裝的「美井」日本料理餐廳，預計12月31日跨年當天全新開幕，飯店運用在地嚴選食材烹調，要讓消費者品嚐江戶時期最地道的四大美食。

清新溫泉飯店表示，江戶時期四大主軸美食，就是鰻魚飯、天婦羅、握壽司及蕎麥麵。但要如何運用台灣在地食材、巧妙變化出原有的特色及味道，就得靠師傅的經驗與巧手。

例如鰻魚，採用雲林新鮮直送活鰻，現點現做；鰻魚的油脂及醬汁經過高溫燒烤，略微烤焦的魚皮下是濕潤綿軟的肉質，搭配彰化二林越光米，預料將成為人氣丼飯。

天婦羅以新鮮海味加上在地蔬食，將蝦子、魚片、蔬食，炸出金黃酥脆麵衣，酥脆口感加上食材本身的甘甜鮮美，品嘗天婦羅的好滋味；美井餐廳也供應冷、熱及多款蕎麥麵，麵條搭配海鮮或蔬食食材，是四季均可食用的健康料理。

清新溫泉飯店強調，除了四大主軸美食之外，也有大人、小孩皆喜愛的日式炸豬排飯，嚴選無毒豬肉沾上蛋液及麵包粉，放入160度油鍋中炸出金黃酥脆口感，且鎖住豬排的肉汁。

「美井」日本料理餐廳12月31日至2017年1月6日開幕優惠，其中「99」限定美食、饗美食活動，每日午、晚餐期，現場排隊前20名消費者，可以每份99元，點用炸豚排滑蛋丼飯（原價258元）；還可參加「擲骰遊戲」贈美食，現場排隊第21組之後的消費者，可參加擲骰子活動，凡擲到數字「6」者，贈蕎麥麵兌換1張。

(工商)