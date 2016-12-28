2016年熱搜關鍵字 神奇寶貝奪冠

正值年終之際，網拍業者公布「2016年全站十大熱搜關鍵字」，今年度台灣網購市場最受到消費者矚目的關鍵字，不意外地由任天堂話題手遊Pokémon Go的相關關鍵字獨領風騷。

今年「神奇寶貝」毫無懸念奪下「露天拍賣2016年全站十大熱搜關鍵字」的冠軍，日本經典小汽車「TOMICA」及90年代經典小綿羊「Dio」則分別列居二、三名。

露天拍賣公關邱巾玲表示，今年下半年隨著日本任天堂話題手遊Pokémon Go在全球掀起抓寶熱潮，「神奇寶貝」連續6個月闖進全站關鍵字熱搜榜的前5名，更一舉拿下「露天拍賣2016年全站十大熱搜關鍵字」榜首，截至12月中的搜尋量已突破百萬餘次，目前站上神奇寶貝的相關商品物件數有超過38,000件，舉凡玩具公仔、3C周邊、生活用品、鞋包配件甚至是保養彩妝都能看見神奇寶貝的身影，觀察神奇寶貝周邊商品的銷售狀況，是以玩具公仔類的商品最為暢銷，今年的交易量相較去年成長8成，買氣明顯大幅成長。

緊追在「神奇寶貝」之後的則是深受大人與小孩歡迎的「TOMICA」多美小汽車，全站截至12月中的關鍵字搜尋量也有超過百萬次，分析熱銷主因不外乎是發售的車型款式眾多，加上經常針對時下流行話題、熱門電影不斷推出新商品，掀起一波波搶購潮。

而季軍則為90年代全台青年迷戀的夯車「Dio」，全站截至12月中的關鍵字搜尋量也達百萬次，不少車迷在停產後的近幾年紛紛開始蒐羅套件改裝，傾心力、財力重新組裝出對青春的追憶。

(旺報)