海基會30日董監事會 柯承亨擬接秘書長

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海峽交流基金會將於30日召開臨時董監事聯席會議，日前請辭海基會副董事長兼秘書長兼職的行政院大陸委員會副主委張天欽所留的職缺，將由前國防部副部長柯承亨接任。

海基會副秘書長兼發言人李麗珍今天在例行新聞背景說明會中表示，30日舉行的海基會臨時董監事會，將補選3席董事。3席董事中包含2席官派董事。

至於甫於21日請辭的海基會主秘藍夏禮所留遺缺，李麗珍說，新任主任秘書的人選，海基會仍在徵詢中，需要花一些時間。1051228

(中央社)