謝志偉拿國旗扯納粹 藍批：低能當大使

駐德代表謝志偉拿國旗扯納粹挨轟，國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲今表示，外館不是國內政爭的戰場，更不是小丑的秀場。

新竹光復高中學生扮納粹引發爭議，以色列、德國分別提出抗議，駐德代表謝志偉在臉書批評，該事件是因為「納粹陰魂還在台灣」。國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲今表示，外館不是國內政爭的戰場，更不是小丑的秀場。

黃子哲說，國民黨選舉大敗後，內有顧立雄抄家，外有謝志偉扣帽，還沒光復執政，就先被光復高中掃到，躺著也中槍。

黃子哲嘲諷，謝志偉應該是職業病犯了，過去當政論節目主持人，要靠批國民黨救收視率；如今到德國當大使，難忘舊業，繼續拿國民黨刷存在感。

黃子哲表示，今年我駐德國代表處舉辦國慶酒會，他就曾揶揄KMT改邪歸正，過去是「Kill Many Taiwanese」，迄今變成「Kiss Me Taiwan」，值得慶賀。

黃子哲批，這種不淪不類的爛梗，他還玩不夠，繼續加碼，台灣加入聯合國即會造成FBI和CIA的結果，FBI就是「Formosa becomes independent」，而「CIA」就是「China is angry」。「把低級當有趣，低能當大使」。

黃子哲說，KMT歷史的是非功過，當名嘴、當教授、當一介平民，隨便你愛怎麼耍嘴，就怎麼耍嘴。但做一個中華民國的駐德代表，一個領納稅人薪水的公僕，就請閉嘴。

(中時)