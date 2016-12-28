謝志偉拿國旗扯納粹 藍批：低能當大使
新竹光復高中學生扮納粹引發爭議，以色列、德國分別提出抗議，駐德代表謝志偉在臉書批評，該事件是因為「納粹陰魂還在台灣」。國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲今表示，外館不是國內政爭的戰場，更不是小丑的秀場。
黃子哲說，國民黨選舉大敗後，內有顧立雄抄家，外有謝志偉扣帽，還沒光復執政，就先被光復高中掃到，躺著也中槍。
黃子哲嘲諷，謝志偉應該是職業病犯了，過去當政論節目主持人，要靠批國民黨救收視率；如今到德國當大使，難忘舊業，繼續拿國民黨刷存在感。
黃子哲表示，今年我駐德國代表處舉辦國慶酒會，他就曾揶揄KMT改邪歸正，過去是「Kill Many Taiwanese」，迄今變成「Kiss Me Taiwan」，值得慶賀。
黃子哲批，這種不淪不類的爛梗，他還玩不夠，繼續加碼，台灣加入聯合國即會造成FBI和CIA的結果，FBI就是「Formosa becomes independent」，而「CIA」就是「China is angry」。「把低級當有趣，低能當大使」。
黃子哲說，KMT歷史的是非功過，當名嘴、當教授、當一介平民，隨便你愛怎麼耍嘴，就怎麼耍嘴。但做一個中華民國的駐德代表，一個領納稅人薪水的公僕，就請閉嘴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。