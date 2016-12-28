日本11月工業生產月增1.5％

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日本經濟產業省周三公布，11月工業生產經季節調整後月增1.5％，雖然不及日經新聞調查分析師預期的1.7％增幅，但與10月零成長相比已有明顯起色。此外，企業庫存連3個月下滑也令業界看好12月工業生產增幅擴大。

周三報告指出11月日本電子裝置生產月增3.6％，是連續第2個月成長。包括汽車在內的運輸設備生產繼10月月減0.6％後，11月成長2.0％。

(工商)