蘇州金融小鎮掛牌 助推區域產業轉型升級

證券時報網28日報導，「創業投資與資本市場支持實體經濟展望論壇暨蘇州金融小鎮發表會」，在蘇州高新區舉行。

蘇州金融小鎮，位於蘇州科技城核心腹地，總投資4.5億元人民幣（下同），旨在建設成為融生態、金融、科技、產業、人文於一體的「私募投資基金發展集聚區」、「新三板產業綜合示範區」、「科技金融服務創新區」和「眾創社區核心示範區」。

據悉，蘇州金融小鎮是蘇州首批15個特色小鎮中，唯一的金融小鎮，2016年6月，蘇州高新區公布金融小鎮的鼓勵政策，並成立了100億的產業引導基金，支持金融小鎮各類創新主體的發展。

(工商)