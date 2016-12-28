2016年度熱銷商品排行榜 衛生紙連四年奪冠
2016年即將進入尾聲，網購業者近日發表《2016年度熱銷商品排行榜》，居家必備的衛生紙、洗衣精、濕紙巾奪得前三名，衛生紙更是連續蟬聯四年獲得冠軍，光是今年1-11月就售出約2500萬包衛生紙，平均每1.2秒就售出1包，每張衛生紙加起來的長度更可繞行地球近18圈。
此外，平價保養風潮興起，歐洲已經風行40年的印度美肌神皂成為女性朋友們的保養神器，光是印度神皂就售出近百萬顆；隨著民眾對於飲食與生機調理越來越重視，居家手作烘焙必備的麵粉及鹼性離子水也榜上有名；至於台灣人最愛的美食部分，網購零食「快車肉乾」挾著超高人氣，成為唯一擠進前10名的美食類商品！
momo購物網連續四年發表年度熱銷商品排行榜，今年交叉分析列出2016年銷量前10名商品，其中銷量前3名皆為生活日用品，平均銷售量皆較去年成長30%以上，家家戶戶必備的衛生紙更是穩居冠軍寶座，顯見網路已成為消費者購買日用品的首選通路。
(旺報)
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