「花YOUNG台中」跨年晚會 麗寶摩天輪LED點燈秀初登場

麗寶集團副董事長陳志鴻（右一）、台中市新聞局長卓冠廷（左二）等人，今日一起參與麗寶OUTLET消費滿額抽百萬名車活動。（圖／曾麗芳）

本周六（31日），由台中市政府舉辦的「花YOUNG台中」跨年晚會，主場之一將於麗寶樂園第二停車場登場，麗寶今（28）日模擬超級摩天輪炫麗LED點燈秀！亞洲前10大、全台最大的超級摩天輪，總高度120米、海拔高度245米，總高度365米媲美台北101大樓，加上麗寶OUTLET大手筆加碼、祭出消費滿額抽百萬名車促銷案，麗寶預估跨年當日人潮上看10萬人次。

台中市新聞局長卓冠廷表示，「全台最高的麗寶超級摩天輪點燈，是見證台中新地標的時候」，外地遊客只要在國道上看到麗寶摩天輪，就知道台中到了；登上摩天輪就像登上台北101觀景台一樣高，可以好好享受台中美景，與摩天輪點燈共度跨年夜。

麗寶集團副董事長陳志鴻表示，為迎接2018台中花博會，麗寶團隊以「花朵」為摩天輪燈光秀的設計主軸，屆時摩天輪將化身深夜星空中最燦爛的花朵，七彩的摩天輪炫麗燈光秀，有清新的小雛菊、溫暖的向日葵、嫵媚的玫瑰花等花樣；180秒的璀璨煙火暨摩天輪燈光秀，搭配氣勢磅礡的交響樂，隨音樂節奏演繹，精彩可期。

為歡慶麗寶OUTLET本月24日試營運邁向新里程，首波推出「消費滿千享百遊樂園」促銷案，成功吸引大批人潮嘗鮮；麗寶將於12月31日起至2017年2月28日，加碼推出第二波「消費滿額抽”豪”禮」，提供電視、機票、住宿券、餐飲券、門票等贈品，只要於館內單筆消費發票滿3,000元就可獲得抽獎券，有機會將市價近200萬元的「Audi A4」名車開回家。

「花YOUNG台中」跨年晚會，31日晚間7點開始將由董事長樂團及九天民俗技藝團隆重開場，除有「5566」壓軸倒數、「玖壹壹」搖滾迎新，還有盧廣仲、郭靜、愷樂及周湯豪等超強卡司輪番演出，陪民眾一起跨年迎新。

值得一提的是，備受期待的北海道拉麵四大天王，包括「次郎長拉麵」、「虎鐵拉麵」、「札幌炎神」等，趕在跨年前、搶先於本週五（30日）起正式進駐麗寶OUTLET；而休閒運動品牌旗艦店將於2017年1月15日正式開幕前陸續展店。

麗寶樂園表示，為了配合當天跨年晚會活動，12月31日當天下午3點起，由國道一號通往月眉聯絡道開始進行交通管制，下午4點起麗寶樂園渡假區全園免收停車費，樂園營業至晚上8點，OUTLET 延長營業至凌晨1點，民眾可以白天逛outlet玩樂園、晚上參加跨年晚會同樂。

跨年當天，人潮與車潮眾多，麗寶樂園渡假區提醒民眾盡量搭乘大眾運輸交通工具，豐原火車站、朝馬轉運站、后里國小及台中高鐵四大路線，皆有市府免費接駁專車往返麗寶樂園渡假區，園區也有提供后里火車站、國光朝馬站往返的免費接駁專車，歡迎民眾多加利用或提早出發避開塞車時段。

(工商)