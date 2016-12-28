摩根大通預期Q4日本工業生產成長10.6％

摩根大通經濟學家鵜飼博史周三向華爾街日報表示，今年第4季（10至12月）日本工業生產季增年率可望達到10.6％，是第3季成長率的2倍。摩根大通也預期，11月工業生產成長將推動今年第4季日本國內生產毛額（GDP）季增年率達到1.5％。

(工商)