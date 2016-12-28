北印度快速列車脫軌翻覆 至少55人傷

我要評比

印度北方省席達─阿傑梅爾快速列車（Sealdah-Ajmer Express）今天上午在北方省坎普爾（Kanpur）附近脫軌翻覆，截至目前為止已知有55人受傷。

對稍早有報導引述北方省（Uttar Pradesh）坎普爾警察總長阿瑪德（Zaki Ahmad）談話，指出這起事故已造成2人死亡，北方省警察局長辦公室稍晚澄清，經過進一步醫療檢查，發現這2人受傷，已送往醫院救治。

根據印度鐵路部在推特（Twitter）上公布的資訊，這列15節的席達─阿傑梅爾快速列車是於上午5時20時左右，在距離坎普爾還有50公里的魯拉（Rula）火車站附近，穿越乾枯溝渠上的橋時脫軌翻覆。

印度鐵路部長普拉布（Suresh Prabhu）也在事故發生後在推特上表示，自己親自監督這起不幸快速列車脫軌事件後續發展，並指示資深官員立刻趕赴現場協調，為傷者提供即時醫療協助。

普拉布強調，將徹底調查這起列車脫軌事故的原因。

「印度人報」（The Hindu）網站報導，這起脫軌事故至少造成55人受傷。

「印度時報」（The Times of India）引述印度國鐵發言人薩克納（Anil Saxena）的談話指出，一支救援隊伍已趕到現場救援，還有一列從坎普爾開出的救援火車也送往事故地點。

被問到火車為何脫軌，薩克納僅簡單答覆說，早晨有濃霧。

受到這起事故影響，坎普爾─新德里薩塔伯迪火車（Kanpur-New Delhi Shatabdi train）暫時停駛。

這是印度這兩個月內又再次在坎普爾附近脫軌的快速列車事故。

印度爾─巴特納快速列車（Indore-Patna Express）11月20日凌晨才在坎普爾以南附近脫軌翻覆，造成至少142人死亡、200多人受傷，成為印度最近6年來最嚴重的火車脫軌事故。1051228

(中央社)