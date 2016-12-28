國安局發文退離人員 建議不宜赴陸

國安局長彭勝竹12月初對國安局退役或離職人員發出公文，建議不宜前往大陸（含港澳）地區，因為據反映，管制期滿後赴陸常遭中共強制約談，不堪其擾，也陷入不得不說的困境。

彭勝竹發出的公文說明有3點，1、依據國家情報工作法第25條之1第1項第4款規定辦理。

2、近年來兩岸關係雖持續開放，但國安局同仁仍為中共長期注偵對象，依據退離人員陸續反映，退離管制期滿後赴陸（含港澳地區）經常遭中共強制約談，除不堪其擾，也陷入不得不說的困境。

依據中共相關法令規定，國安局人員若遭注偵或立案，不受刑事追訴期限的限制，對台灣國家安全機密保護及同仁身家安全維護，具明顯風險及危安顧慮。

經國安局審酌後，建議自受通知日起，風險未解除前，現階段不宜進入大陸（含港澳）地區。嗣後若風險事由消滅或變更，將再另行通知。

3、上述建議不宜進入大陸（含港澳）地區，並非限制憲法上所保障的遷徙自由，如前往該地區，國安局無由干涉，但經通知後仍前往者，不適用國家情報工作法第24條、25條規定。

國家情報工作法第24條規定，「情報人員在境外因從事情報工作致傷、殘或死亡時，應發給傷害、住院慰撫金或殘障、死亡撫卹金，醫療費並全額補助；其醫療費補助、慰撫金與撫卹金之基準及發給辦法，由主管機關定之」。「情報人員退（離）職後有因曾從事情報工作之事由，致傷、殘、失蹤、死亡、喪失人身自由或涉訟時，得適用本條規定」。

國家情報工作法第25條規定，「情報協助人員，因執行任務喪失人身自由時，政府應盡力營救。情報協助人員，因執行任務致傷、殘、失蹤、死亡、喪失人身自由、涉訟或失業時，國家應予本人及其親屬補償或救助」。1051228

(中央社)