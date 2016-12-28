陸航天局減少對外資限制 大力發展太空計畫

據彭博社報導，大陸正嘗試邀請外國投資者在內的民間投資，進入大陸的太空計畫，為商業衛星發射項目，補充政府以外的資金來源。

大陸國家航天局副局長吳艷華日前在記者會上指出，大陸太空項目經過60年的發展，目前只靠政府投資，要讓太空項目可以推動科技進步並協助社會發展是遠遠不夠的，且現在對於外國投資者在內的資金來源投入大陸大空項目研究的限制已經變少。

值得注意的是，大陸近年來逐漸開放外國投資限制，以促進實體經濟成長，但一直對於敏感項目較為保守。因此本次大陸航天局透過記者會的公開喊話，引發外媒對大陸發展太空事業的高度關注。

吳艷華表示，大陸將歡迎用於商業火箭開發、衛星研究、製造，以及航空航天技術運用於公共福利事業等領域的投資，預計在2030年讓大陸成為全球前3的太空強國。

(旺報)