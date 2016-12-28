陸航天局減少對外資限制 大力發展太空計畫
據彭博社報導，大陸正嘗試邀請外國投資者在內的民間投資，進入大陸的太空計畫，為商業衛星發射項目，補充政府以外的資金來源。
大陸國家航天局副局長吳艷華日前在記者會上指出，大陸太空項目經過60年的發展，目前只靠政府投資，要讓太空項目可以推動科技進步並協助社會發展是遠遠不夠的，且現在對於外國投資者在內的資金來源投入大陸大空項目研究的限制已經變少。
值得注意的是，大陸近年來逐漸開放外國投資限制，以促進實體經濟成長，但一直對於敏感項目較為保守。因此本次大陸航天局透過記者會的公開喊話，引發外媒對大陸發展太空事業的高度關注。
吳艷華表示，大陸將歡迎用於商業火箭開發、衛星研究、製造，以及航空航天技術運用於公共福利事業等領域的投資，預計在2030年讓大陸成為全球前3的太空強國。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。