建商展現軟實力　新案逆勢賣出好成績

台中品牌建商在社區總體營造上別出心裁，舉辦音樂會或藝文活動，社區住戶的參與度特別高。（圖／精銳）

台中品牌建商在經營已購客戶的忠誠度上、下足了功夫，包括龍寶、精銳、陸府、雙橡園等建商，在社區總體營造尤其別出心裁，社區住戶的參與度特別高。建商靠著已購客戶的口碑相傳，新建案紛紛在房市不景氣中、逆勢賣出好成績！

其中，精銳建設總銷逾百億的4個建案，分別是「旅建築」、「音悅廳」、「藝博匯」及「唐寧一號」，都於今年陸續完工交屋；不僅如此，精銳今年還於單元2一連推出3個預售案、皆賣出好成績。房市不景氣，精銳新案卻能熱銷，除因品牌力支撐外，精銳用心為社區住戶規劃活動也是主因之一。

以位於嶺東商圈的「精銳藝博匯」為例，日前舉辦入厝活動，當天邀請女子弦樂團、以多首輕快的樂曲炒熱了現場氣氛，現場吸引超過200位住戶帶小朋友同歡；更上演魔術變臉及小丑氣球秀，與住戶們互動表演，把現場氣氛帶到最高潮！

而陸府建設位於單元2的「植深館」落成啟用，接二連三舉辦藝文活動，近日在植深館舉辦的茶席活動，帶領住戶們穿越時空，體驗古代文人墨客的茶席宴會，讓住戶們沉醉在茶香與樂音中。

此外，雙橡園社區餐廳最近推出冬令進補麻油雞特餐，聘請專業廚師現做的熱騰騰餐點，讓住戶不僅能在餐廳用餐，還能外帶回自家享用，目前平均單月用餐破千人次，頗受社區住戶的歡迎。

雙橡園開發表示，不只推廣建築藝術，更藉美食融合於生活藝術，具體實踐「優生活」的理念。預計明年初落成的「雙橡園V1特區」及銷售中的「雙橡園1617」，都將規劃全天候供餐服務，讓住戶隨時都能享受餐飲服務。

(工商)