半導體火紅 輝達股價暴漲2.5倍

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今年美股十足風光，3大指數迭創歷史新高，但最火紅的類股非半導體類股莫屬，費城半導體指數今年以來飆漲逾4成，繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)更是暴漲超過2.5倍，高居標普5百大成份股之冠。

標指大盤今年迄今年線漲幅約11％，科技類股略勝一籌達14％，而費半指數全年漲幅已逾40％，顯見晶片類股漲勢一枝獨秀。

輝達周二再拉出一根6.9％的長紅，股價衝上117.32美元的歷史新高，並是連續第9個交易日改寫歷史新高，今年年線漲幅擴大至逾250％，高居標指所有成份股之冠。

(工商)