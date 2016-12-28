BOXING不畏金曲魔咒 商演接到手軟

由華語天后aMEI發掘的BOXING樂團，不畏金曲魔咒，人氣愈來愈旺，努力接商演幫公司賺錢，據悉光是今年一整年就接了大大小小近百場的演出，為公司賺進了漂亮的七位數字！

BOXING渾然天成的舞台魅力和感染力十足的音樂，以及他們與生俱來的樂天個性和幽默感，為他們贏得了台下無數的掌聲，不但讓老闆aMEI覺得相當欣慰，也印證了aMEI獨具慧眼，能夠在BOXING沒沒無名的時候就發現他們潛力無限！

26日BOXING的「Boxing Day」啟動儀式，唱片公司特地為他們準備了一棵代表財運的「金幣樹」，象徵BOXING在未來的一年財運滾滾，「金幣」輝煌，能夠繼續為公司打拼，創下漂亮佳績讓老闆aMEI繼續對他們刮目相看！只見BOXING六位團員聯手將「金幣樹」上的巧克力金幣搖下，畫面十分逗趣。

BOXING堪稱是2016商演王，海內外大大小小舉凡校園、尾牙、春酒、音樂節、大型活動和頒獎典禮等，都可以看到BOXING的蹤跡。他們人氣竄紅的速度之快，以及在音樂方面的傑出表現，都令老闆aMEI感到非常欣慰！BOXING也很感謝aMEI的知遇之恩，他們承諾會在音樂之路上努力打拼，絕對不讓aMEI失望。

(旺報)