廖家儀加入8點檔 被嗆：只能當小四！
廖家儀平時忙著照顧3個孩子，先前曾客串演出民視《嫁妝》，近期又回歸8點檔，加入民視《春花望露》演出富家千金。對於自己服裝相當要求的她，為了展現氣勢，還特別跟朋友商借品牌，戲中的服裝JORYA、鞋子Jimmy Choo皆是自己挑選，笑說要演出不同以往的8點檔。她忙著拍戲，3個小孩便要麻煩媽媽和下班後的老公幫忙照顧，她開玩笑說，老公是她請過最昂貴的助理了。
廖家儀剛進入劇組拍攝，就被蘇晏霈嗆聲：「你不是小三，只能當小四。」讓廖家儀哈哈大笑，她說這次的演出非常期待，最想要跟戲中的壞人余秉諺對戲，一定要比他更壞而且更有質感，把他修理的慘兮兮。
她婚姻幸福美滿，還有3個小孩，除了開始演出8點檔，民視的《舞力全開》練舞也積極進行中，就讀國際學校的大兒子剛放寒假也被媽媽安排滿滿的行程，一起學習國標舞。廖家儀說，要讓小孩跟她過得一樣充實，才不會浪費假期。被問有沒有考慮生第4胎，她表示因為經常要香港和台灣兩邊往返，第4胎目前沒有規畫。
(中時)
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