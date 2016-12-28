美國鋼鐵業景氣明年可望回春

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倫敦金融時報報導，分析師普遍認為，受惠於進口減少與營建和能源部門需求增加，美國鋼鐵業明年景氣可望回春，鋼鐵產量將止跌回升，年增4.4％。

根據金融時報向20名分析師完成的最新訪調，全球第一大經濟體2017年的粗鋼總產量估計將較2016年增加4.4％，終止連2年萎縮重見成長。

(工商)