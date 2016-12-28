施蜜娜散文集 對國家模糊面貌提問吶喊

前民進黨主席施明德女兒施蜜娜今天發表散文集，刻畫年輕世代陌生的歷史，並對國家模糊的面貌提出疑問及吶喊。

感性的施蜜娜現場致詞時有感淚崩，覺得自己過太好，施明德則表示，「從沒想到可以看到她出第一本書」。

「當獨裁成為事實，革命就是義務」，2014年318學運期間，施蜜娜在立法院外牆噴上了這句引述自電影「里斯本夜車」的對白，至今在年輕一輩間不斷被傳唱。1998年出生的施蜜娜，目前獲獎學金就讀於美國紐約Parsons設計學院，她表示，寫這本書，一開始是因為去檔案局「看了烈士的照片，覺得我過得太好，對不起許多人」。

包括詩人向陽、作家平路、國會觀察基金會董事長姚立明、台北之音台長蔡詩萍、台灣歷史傷痕研究者黃惠君等政、學界重量人士，皆出席活動，前民進黨主席許信良也到場，高雄市長陳菊更送來花籃祝賀，給了施家十足面子。

向陽表示，高興能讀到這本書，但高興中又有點難過，「這麼年輕、美麗、善良的心裡頭，怎麼會有這麼多悲哀？」並指出錯亂的時代與國家，帶給下一代沈痛的傷痕。曾教導施蜜娜三年的姚立明則指出，「一九四幾年到現在這麼久，我懇求執政政府，看看這本書，畫出這個國家清楚的臉。」

「施蜜娜新書呼應我多年來心聲，怎麼可能我們的歷史，是打了馬賽克的歷史？」作家平路說，「因為真相讓人不安，所以多年來我們選擇了和諧，或用鄉愿的方式選擇遺忘，或用戲謔的方式看待歷史。」

施明德在會中感嘆人生無常，並談到自己1962年被捕時，想死得像個烈士；1970年要求自己死得像智者；美麗島事件時，知道自己末日到來，希望死的像烈士又像智者。但如今他的願望是「我希望我死的時候，死得像一個自由人的父親」。1051228

(中央社)