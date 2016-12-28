台商春節聯誼 明年2月初登場

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「2017大陸台商春節聯誼活動」將於明年2月5日在台北登場。海峽交流基金會表示，將依循往例邀請總統蔡英文出席，與台商們話家常。

海峽交流基金會副秘書長兼發言人李麗珍表示，「2017大陸台商春節聯誼活動」將於明年2月5日在台北舉行，至於確切的地點仍待進一步敲定。

她指出，台商春節聯誼活動預計將有大陸地區各台商協會、台商財經法律顧問、工商團體代表等出席。依循過往的慣例，總統將出席團拜，向台商們賀節並致詞。

大陸台商春節聯誼活動是由行政院大陸委員會、經濟部、工業總會、商業總會與海峽交流基金會共同主辦，活動內容包括春節酒會及聯誼餐會等，往年均在農曆春節過後舉辦。1051228

(中央社)