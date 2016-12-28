台商春節聯誼 明年2月初登場
「2017大陸台商春節聯誼活動」將於明年2月5日在台北登場。海峽交流基金會表示，將依循往例邀請總統蔡英文出席，與台商們話家常。
海峽交流基金會副秘書長兼發言人李麗珍表示，「2017大陸台商春節聯誼活動」將於明年2月5日在台北舉行，至於確切的地點仍待進一步敲定。
她指出，台商春節聯誼活動預計將有大陸地區各台商協會、台商財經法律顧問、工商團體代表等出席。依循過往的慣例，總統將出席團拜，向台商們賀節並致詞。
大陸台商春節聯誼活動是由行政院大陸委員會、經濟部、工業總會、商業總會與海峽交流基金會共同主辦，活動內容包括春節酒會及聯誼餐會等，往年均在農曆春節過後舉辦。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。