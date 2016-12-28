網傳轉泰超 陳柏良否認
台灣旅外足球好手陳柏良今天舉辦足球教室活動，對於網路傳說他將轉往泰超發展，他先以「這不是真的」鄭重否認，接著也幽自己一默，打趣得說，「可能有球隊喜歡我吧」。
「BE HEROES 2016陳柏良足球教室」第一站，今天在新北市淡水區的新市國小進行，陳柏良和這群今年榮獲全國學童盃足球錦標賽U12歲組冠軍的小朋友們相見歡。
在活動中陳柏良透過珍貴的照片，介紹自己追逐夢想的過程，並接受小朋友和家長五花八門的提問。
關於網路上傳出有關他將到泰國踢球的傳言，陳柏良否認這樣的消息，接連以「這不是真的，我自己都不知道這樣的事情」、「如果有這樣的事情，肯定會第一時間透過媒體和球迷報告」鄭重否認，但隨即又打趣得說，「有這種消息傳出，可能是有泰國的球隊喜歡我吧」。
對於有家長問到孩子踢球是否有前途一事，陳柏良說，現在除了他以外，還有很多選手在中國大陸的聯賽踢球，這當然說明踢球可以有未來，但他希望小朋友們、家長們不要把眼光侷限在中國大陸，還可以考慮包括泰國、越南等東南亞國家的聯盟，「說不定可以闖出自己的一片天，走出一條不一樣的道路」，陳柏良說。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。