離岸人民幣兌美元跌破6.97 創歷史新低

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東方財富網28日報導，離岸人民幣兌美元跌破6.97關卡，盤中最低觸及6.9776，刷新歷史新低。

28日人民幣對美元中間價下跌33點，收在6.9495。

市場人士指出，近期美元指數在漲至近十四年高位後漲勢放緩，緩和人民幣相對貶值壓力，加上匯率維穩預期猶存，年底前人民幣匯率或平穩收場。

(工商)