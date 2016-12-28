民眾拱再戰新北 游錫(方方土)：今天不談選舉
「台灣好政說明會」今晚在三重舉辦，現場多人連署拱前行政院長游錫(方方土)再戰新北，游錫(方方土)表示今天不談選舉，但仍感謝連署。
游錫(方方土)今晚出席在三重區永盛市民活動中心舉辦「台灣好政說明會」，吸引超過500人來力挺「水牛伯」，現場更有三重及蘆洲區里長連署力拱游錫(方方土)再戰參選新北市長。
新北市議員陳啟能說，游錫(方方土)參選第2屆新北市長選舉，最後以93萬4774高票落選，小輸朱立倫2萬4528票，應該再請游錫(方方土)續留新北「拔劍再戰」，也讓大家用選票為游錫(方方土)討回一個公道。
陳啟能表示，游錫(方方土)在新北市長選後，沒有離開新北，而是繼續留在新北並成立「水牛空間」，化身「水牛伯」繼續關心新北。
他會中將三重蘆洲89名里長連署書交給游錫(方方土)，表達希望水牛伯參選新北市長後，率領現場群眾為游錫(方方土)喊口號加油打氣，藉此展現基層的期待及決心。
游錫(方方土)表示，他今天出席主要目的是要讓市民相信小英（總統蔡英文）及林全（行政院長）推動的相關政策。今天不談選舉，但仍感謝里長們的連署。1051228
(中央社)
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