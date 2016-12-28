阿Ken上節目開把女諮商心理師 被說「雙面人」

阿Ken上胡瓜、唐立淇主持《大腦先生》。（公視）

阿Ken上《大腦先生》。（公視）

阿Ken在國外學戲劇，原本立志要當導演，但回台灣後意外成為搞笑模仿藝人，在主持界也闖出成績。他上公視胡瓜、唐立淇主持《大腦先生》進行心理分析，「撩妹高手」的他竟然現場對心理師搭訕，還被說是雙面人！

阿Ken在螢光幕前風趣幽默，其實他是演藝圈高學歷藝人，高中到加拿大留學，開啓對戲劇的興趣，從加拿大英屬哥倫比亞大學戲劇系畢業後，前往美國紐約Lee Strasberg戲劇學院進修，影星勞勃狄尼洛還是他的學長。但他的搞笑細胞，竟然是遺傳媽媽，阿Ken形容：「我跟她開車上街，她會故意上錯別人的車，而且還跟對方聊天。」

阿Ken的人格面具測驗測出他的「隱藏我」竟是「雙面人」。諮商心理師吳姵瑩形容「他用他的面具跟人接觸，外表很像頑童，有點像色色小男孩；但他的真實我其實有智慧有遠景，就是一個有點嚴肅的智慧老人」。讚美的話讓阿Ken聽了直說「我真的超尷尬」，還說「吳老師妳是不是喜歡我？」現場氣氛頓成相親大會，心理師吳姵瑩臉紅嬌笑、快接不下話；連唐立淇看了都說：「阿Ken只要一尷尬就搞笑！」

談到未來人生計畫，阿Ken說，接下來要製作一個電影，腳本是他自己寫的，也會自己演、導，「我做過太多研究，我相信連大部分的電影人都沒有做過」。唐立淇也誇說，她看阿Ken的網路影片，發現他真的是會寫腳本的。阿Ken坦言：「喜劇是表演，我們喜歡表演，但不代表個性是這樣，有些綜藝咖台上台下都在玩，我不是，私底下我是嚴肅的人。」

(中時)