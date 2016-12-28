「小強」入侵 陸藥廠拿來做牙膏!

中國大陸已成外來物種入侵危害最嚴重的國家之一。大陸環保部公布最新入侵物種名單，包括在兩岸居家最常見的兩種「小強」美洲蟑螂和德國蟑螂。用來控制登革熱疫情的大肚魚，也名列兩岸水生外來入侵物種大軍。

陸環保部公布《中國自然生態系統外來入侵物種名單（第四批）》，名單中共有18種物種。

官方公布的最新「入侵物種」大軍名單，包括兩岸十分常見的美洲蟑螂及德國蟑螂。這兩種小強在高溫潮溼的台灣也十分活躍。

美洲蟑螂繁殖能力強，雌蟲可無性繁殖，一對成蟲在一年內更可繁殖數十萬隻。環境適應力極強的美洲蟑螂，在沒有食物狀況下可存活2至3個月，斷絕水源情況下亦可存活長達一個月。

不過，美洲蟑螂也非毫無「益處」，有四川藥廠和學界合作，研究美洲蟑螂基因組，並進行藥用研究、研發中藥製劑產品。該藥廠以美洲蟑螂為原料生產的藥水，號稱「在潰瘍、燒燙傷有顯著療效」。該藥企還開發了美洲蟑螂牙膏、漱口水、修複面膜等衍生產品。

(旺報)