陸客不來茶農憂心 阿里山首當其衝

我要評比

陸客不來，讓茶農憂心忡忡。台灣茶葉運銷合作社經理林信宏受訪表示，合作社位於台中的銷售點，團客量比去年少一半以上。各茶葉產區中，又以阿里山茶農首當其衝。

林信宏表示，全年上門消費的團數剩個位數。茶農也向他訴苦「生意越來越難作」。

林信宏直言，陸客團買茶葉的購物點多在阿里山，因此風景區和公路周邊有許多專營陸客大型茶行和伴手禮店，故今年受陸客減少衝擊最嚴重的茶葉產區，也在阿里山。

林信宏說，許多茶農眼見陸客減少、消費量減少，加上今年颱風連連，乾脆秋茶直接放著不採，冬茶產量和品質又不理想，可說「損失慘重」。

台灣茶銷售通路趨冷，林信宏無奈表示，目前主動登陸廈門設銷售點，希望讓茶農找回信心，也希望藉優質台灣好茶直銷，扭轉過去台灣茶在大陸品質參差不齊甚至假茶充斥的負面形象。

(旺報)