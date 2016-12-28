陸客衝擊 日月潭茶葉商家生意掉7成
陸客來台人數縮減，團客必遊的觀光聖地日月潭，茶葉伴手禮商家也有感。當地業者坦言，陸客團大減，茶葉生意較往年掉了約7成。
南投魚池鄉農會總幹事王威文受訪指出，「日月潭紅茶」在陸客圈有一定知名度，還有茶商專門把日月潭紅茶帶到對岸，當作高級伴手禮。
王威文坦言，陸客團減少，日月潭感受最深，風景區周邊有許多專作陸客生意的茶葉伴手禮店，如今店家冷冷清清、吹冷風，生意掉了至少7成，讓商家有感生意不如從前。
日月潭紅茶生產面積約600公頃，主要有台茶8號（阿薩姆紅茶）、台茶18號（紅玉）、台茶21號（紅韻）、原生種山茶等，目前仍以國內銷售市場為主，少部分透過通路商、電商、茶商登陸銷售。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。