陸客衝擊 日月潭茶葉商家生意掉7成

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陸客來台人數縮減，團客必遊的觀光聖地日月潭，茶葉伴手禮商家也有感。當地業者坦言，陸客團大減，茶葉生意較往年掉了約7成。

南投魚池鄉農會總幹事王威文受訪指出，「日月潭紅茶」在陸客圈有一定知名度，還有茶商專門把日月潭紅茶帶到對岸，當作高級伴手禮。

王威文坦言，陸客團減少，日月潭感受最深，風景區周邊有許多專作陸客生意的茶葉伴手禮店，如今店家冷冷清清、吹冷風，生意掉了至少7成，讓商家有感生意不如從前。

日月潭紅茶生產面積約600公頃，主要有台茶8號（阿薩姆紅茶）、台茶18號（紅玉）、台茶21號（紅韻）、原生種山茶等，目前仍以國內銷售市場為主，少部分透過通路商、電商、茶商登陸銷售。

(旺報)