最老貓熊盼盼離世 1/4圈養貓熊是後代

我要評比

新華社報導，全世界年齡最大、31歲的雄性貓熊「盼盼」於28日凌晨4時50分離世，31歲的盼盼相當於人類百歲高齡。盼盼不僅年齡最大，後代也相當多，全球近1/4圈養貓熊是它後代。

中國大熊貓保護研究中心都江堰基地工作人員表示，今年以來，盼盼因患腫瘤，身體健康狀況日漸轉差，食欲、活動狀況時好時壞。最近3日，盼盼健康狀況急劇惡化，意識不清醒，已失去活動與採食能力。

盼盼是四川蜂桶寨貓熊保護區從野外搶救回來的「遺孤」，出生於1985年。它來到保護區時只有2個月大，身上長滿瘡。經過飼養員精心照料，盼盼慢慢地健壯起來，後被送至中國貓熊保護研究中心。

報導說，據不完全統計，盼盼的後代佔全球圈養貓熊種群近1/4，現存血緣後代130多隻。在美國出生的「華美」和「泰山」，就是盼盼的外孫女和孫子。1051228

(中央社)