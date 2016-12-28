日本茨城縣北部規模6.3地震 東京也搖

我要評比

日本茨城縣北部今晚9時38分（台灣時間8時38分）觀測到芮氏規模6.3地震，震度6弱級的地方是茨城縣北部高萩市，這場地震沒有引起海嘯的危險。

這場地震的震央在茨城縣北部，地震深度10公里。觀測到最大震度6弱級。受到停電影響，東海道新幹線部分區間暫時停駛，以及東北新幹線部分區間也暫時停駛。1051228

(中央社)