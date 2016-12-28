台商在陸上市 需妥適處理兩岸業務

創業35年的台灣食品企業元祖今天在上海證券交易所上市，成為A股中首個烘培業者，台商在陸上市再成話題，如何處理大陸上市公司和台灣原本業務是關鍵。

在大陸上市，即使符合條件，通常也必須等待較久的審核時間。也因為進入不易，上市成了稀缺資源，這些上市公司估值較高，普遍有較好的本益比。

位於浙江昆山的漢邦企管顧問公司總經理李仁祥告訴中央社記者，上市能提升業者的知名度與可信度，對業者吸引資金、人才，甚至向外併購其他企業時更為有利。

目前在大陸上市的台資背景公司約有20多家，並不是很多，外界分析，這可能和台商對於使用資本的觀念較保守有關，部分業者也嫌麻煩。

畢馬威華振會計師事務所（KPMG）會計師劉許友表示，由於台商在大陸上市要解決「關聯交易」及「同業競爭」的問題，必須處理原本台灣公司與大陸經營主體之間的關係，所以目前20多家在大陸上市的台資企業，很多是未在台上市的「無根台商」，比較沒有包袱。

元祖1993年進入大陸市場，在上海開了第一家門市，如今在大陸的門市約600家，經營重心已在大陸，此番上市，母公司為上海元祖夢果子，台灣則成了子公司。

李仁祥說，在陸上市的台商，對於原本在台灣的公司業務，有「關、停（停止與大陸公司重疊業務）、併、轉（股份轉讓他人）」幾種方式，元祖此次即採取「併」的方式。

他表示，部分台商心理上不能接受在大陸的公司成為企業母公司、在台起家的公司反而為子公司，因此對在陸上市態度較為消極。

儘管在財務或業務上必須重組，許多台商仍規劃在陸上市。

劉許友說，去年開始接觸較多已在台上市的台商想做分拆上市，只要在大陸的經營主體相對完整，與台灣業務沒有或只有很小部分的關聯交易，就能跨出上市準備的第一步。1051228

(中央社)