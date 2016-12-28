法國非法移民難題 不符庇護資格仍滯留

歐洲聯盟今年與土耳其達成協議，減緩非法移民湧入歐洲，但法國收到近9萬份庇護申請，仍比去年多10%，且多數申請遭駁回的非法移民，未能有效被遣送離境，是另一個大問題。

根據費加洛報（Le Figaro）取得的文件，法國今年收到將近9萬份難民身分申請，比去年增加10%。

但實際上提出申請的人數可能更多，只是他們的申請未被法國難民保護局（Ofpra）受理，而是遭到駁回。

一名高階官員說，提出申請的人之中，有25%要被送回他們踏上歐洲時第一個落腳的國家，通常是義大利或希臘；但實際上，真的被遣送離開法國的人不到10%。

共和黨籍（LR）國會議員齊歐堤（Eric Ciotti）接受費加洛報訪問時說，現行系統難以區別法國真正應該保護的難民和有心濫用法國資源的人，有些人只是為了賺錢來到歐洲，應該回到自己的國家。

他引用審計法院的數據說，法國遣送不合庇護資格的人離境，比例大約在5%到7%，也就是說，10個被駁回庇護申請的人，有9個還留在法國境內。

柏林卡車衝撞耶誕市集攻擊案的主嫌艾姆里（AnisAmri）曾向德國提出庇護申請，遭到駁回，但他原籍的突尼西亞遲未承認他的身份資料，使得德國無法把他遣送離境。類似的安全漏洞也在法國發生。

今年在法國提出庇護申請的人，以阿富汗人最多，其次為蘇丹、海地、阿爾巴尼亞、敘利亞等。

向法國申請庇護的阿富汗人比去年多270%，還有很多海地人在巴西里約奧林匹克運動會打完工後，就直接到法屬圭亞那尋求庇護，所以今年向法國申請庇護的海地人也增加110%。1051228

(中央社)