法國非法移民難題 不符庇護資格仍滯留
歐洲聯盟今年與土耳其達成協議，減緩非法移民湧入歐洲，但法國收到近9萬份庇護申請，仍比去年多10%，且多數申請遭駁回的非法移民，未能有效被遣送離境，是另一個大問題。
根據費加洛報（Le Figaro）取得的文件，法國今年收到將近9萬份難民身分申請，比去年增加10%。
但實際上提出申請的人數可能更多，只是他們的申請未被法國難民保護局（Ofpra）受理，而是遭到駁回。
一名高階官員說，提出申請的人之中，有25%要被送回他們踏上歐洲時第一個落腳的國家，通常是義大利或希臘；但實際上，真的被遣送離開法國的人不到10%。
共和黨籍（LR）國會議員齊歐堤（Eric Ciotti）接受費加洛報訪問時說，現行系統難以區別法國真正應該保護的難民和有心濫用法國資源的人，有些人只是為了賺錢來到歐洲，應該回到自己的國家。
他引用審計法院的數據說，法國遣送不合庇護資格的人離境，比例大約在5%到7%，也就是說，10個被駁回庇護申請的人，有9個還留在法國境內。
柏林卡車衝撞耶誕市集攻擊案的主嫌艾姆里（AnisAmri）曾向德國提出庇護申請，遭到駁回，但他原籍的突尼西亞遲未承認他的身份資料，使得德國無法把他遣送離境。類似的安全漏洞也在法國發生。
今年在法國提出庇護申請的人，以阿富汗人最多，其次為蘇丹、海地、阿爾巴尼亞、敘利亞等。
向法國申請庇護的阿富汗人比去年多270%，還有很多海地人在巴西里約奧林匹克運動會打完工後，就直接到法屬圭亞那尋求庇護，所以今年向法國申請庇護的海地人也增加110%。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。