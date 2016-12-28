驚弓之鳥 難民送梅克爾禮物引恐慌

在柏林耶誕市集卡車攻擊後，為確保民眾安全，德國警方也成驚弓之鳥。2名庇護申請者送德國總理梅克爾一個包裹表達謝意，但德國警方卻誤以為是恐攻威脅，展開攻堅行動。

德國柏林上週發生耶誕市集遭卡車闖入造成多人死傷的恐怖攻擊後，德國警方高度警戒，希望確保新年假期民眾外出安全。但也因為過於謹慎，導致這起烏龍事件發生。

新萊因日報（Rhein Zeitung）報導， 2名尋求庇護的伊朗父子在諾因海姆（Naunheim）一處加油站附設的郵局裡，寄送了一個包裹，並寫明送給梅克爾（Angela Merkel）。擔憂包裹內可能含有爆裂物，加油站工作人員立刻通報警方，警方也立即出動攻堅，並逮捕這對父子。

警方要求這對父子當場打開包裹檢查，發現裡頭只是個畫了敘利亞與德國國旗的女子木雕，作品是父親親手雕刻，希望以此展現對德國的支持，並感謝梅克爾的難民開放政策，讓他們得以在這邊落地生根。

儘管梅克爾對難民採取開放態度，但由於難民犯罪不斷登上版面，難民參與恐攻的擔憂陰影不散，德國聯邦政府也逐漸轉向，對庇護申請者資格嚴加審查。

根據德國聯邦移民與難民辦公室（BAMF）統計，今年以來，在德國邊境遭到拒絕入境的庇護申請者約達2萬人，是去年的2倍。自願離開德國的庇護申請者人數也超過5萬5000人，是16年來最高紀錄。被遣返的人數也達到2萬5000人。1051228

(中央社)