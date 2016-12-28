中國非重點大學學生 創業意願更強

中國新聞網報導，中國人民大學28日在北京發表「2016中國大學生創業報告」。報告指出，中國學生學歷越高，創業意向越低，非重點大學學生，有著更強烈的創業意願，或許因為中國高學歷者的創業機會成本相對較高。

該報告由中國人民大學創業學院和商學院聯合編纂發表。報告基於一項對全中國31個省(區、市)1767所大學，43萬多名在校或剛畢業大學生的問卷調查。89.2％的受訪者，曾考慮過創業，18.2％的受訪者，有強烈的創業意向。七成以上受訪者創業動機出於自我價值實現需要。

餐飲、農業、IT、運輸、教育、文化等行業，成為大學生創業的主要領域。其中，13.8％的創業者，選擇在住宿和餐飲業進行創業，13.7％的創業者在農林牧漁業創業。

(工商)