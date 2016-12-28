來自邊緣的明信片 莉亞公主的掙扎

星際大戰女星嘉莉費雪辭世引起影迷追思。費雪是典型的好萊塢星二代，在家族、名聲、酒精與藥物中掙扎，她與母親黛比雷諾茲的恩怨，都留在電影「來自邊緣的明信片」中。

嘉莉費雪（Carrie Fisher）在耶誕後以60歲辭世，在星戰系列電影上映與歲末年終之際，引起影迷們無限感慨與追思。嘉莉費雪未在好萊塢留下代表作，但她在星際大戰（Star Wars）系列電影中飾演莉亞公主，造型與演出都是影史經典。

嘉莉費雪是50年代美國當紅歌手艾迪費雪（Eddie Fisher）與女星黛比雷諾茲（Debbie Reynolds）的女兒，是典型的好萊塢星二代，嘉莉費雪在母親盛名的陰影下成長與掙扎。

嘉莉費雪的父母僅有短暫的婚姻，艾迪費雪與美艷女星伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）傳出誹聞，費雪與雷諾茲於1959年離婚，情節在當年比安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、布萊德彼特（Brad Pitt）與珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）的三角戀還要勁爆。

家族名聲讓嘉莉費雪進入影壇，19歲就與華倫比提（Warren Beatty）與歌蒂韓（Goldie Hawn）等大明星同片演出，並在星際大戰系列電影中嘗到成功滋味。

但嘉莉費雪仍走不出星二代宿命，好萊塢總把她與母親相提並論。黛比雷諾茲19歲就以影史巨作「萬花嬉春」（Singing in the Rain）一炮而紅，成就難以超越，嘉莉費雪卻長期為躁鬱症、酒精和藥物所苦。

好萊塢難有突破，嘉莉費雪投入寫作。1987年出版半自傳小說「來自邊緣的明信片」（Postcards from the Edge），之後搬上大銀幕由梅莉史翠普（Meryl Streep）和莎莉麥克琳（Shirley MacLaine）飾演這對掙扎於好萊塢的母女，史翠普和麥克琳在1990年的演出，曾掀起影壇話題。

嘉莉費雪曾在「漢娜姊妹」（Hannah and Her Sisters）與「當哈利遇上莎莉「（When Harry Met Sally）等片演出，演技與喜感十足，她也投入劇本與小說創作，在好萊塢仍有一片天。

好萊塢星二代不論男女，無論多有才華，外型如何亮眼，總難逃輿論將其與父母親成就比較的命運。家族是演藝生涯的資源，卻也是揮之不去的陰影，嘉莉費雪最能體會箇中滋味。1051228

(中央社)