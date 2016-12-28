陸校園霸凌 今年已逮捕千餘人
中國大陸中小學的校園霸凌狀況受到矚目。根據大陸最高檢察院，今年1到11月間共批准逮捕涉及校園欺凌和暴力犯罪共1114人，起訴2337人。
財新網報導，最高檢今天在新聞發布會上表示，大陸中小學校園欺凌案件以傷害和侵財類案件占比較大，涉案主體以男性為主，中學生占比較高，拉幫結派及恃強凌弱現象明顯。
國際上對「校園欺凌」並沒有統一標準。大陸國務院今年5月印發「關於開展校園欺凌專項治理的通知」，將「校園欺凌」表述為學生之間蓄意或者惡意透過肢體、語言及網路等手段，實施欺負、侮辱造成傷害的校園欺凌事件。
大陸最高人民檢察院未成年人檢察工作辦公室主任張志傑在發布會上表示，對於校園霸凌相關案件，應貫徹「寬嚴相濟」的刑事政策，考量犯行的原因和犯後的悔意。
此外，最高檢未檢辦副主任史衛忠也表示，大陸對14歲以下涉罪未成年人還缺乏有效矯正手段，相關法律規定過於原則性而少細節。未來應參考國外做法，設專門機構讓這些青少年接受教育矯正和心理輔導，並實施社會服務。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。