陸校園霸凌 今年已逮捕千餘人

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中國大陸中小學的校園霸凌狀況受到矚目。根據大陸最高檢察院，今年1到11月間共批准逮捕涉及校園欺凌和暴力犯罪共1114人，起訴2337人。

財新網報導，最高檢今天在新聞發布會上表示，大陸中小學校園欺凌案件以傷害和侵財類案件占比較大，涉案主體以男性為主，中學生占比較高，拉幫結派及恃強凌弱現象明顯。

國際上對「校園欺凌」並沒有統一標準。大陸國務院今年5月印發「關於開展校園欺凌專項治理的通知」，將「校園欺凌」表述為學生之間蓄意或者惡意透過肢體、語言及網路等手段，實施欺負、侮辱造成傷害的校園欺凌事件。

大陸最高人民檢察院未成年人檢察工作辦公室主任張志傑在發布會上表示，對於校園霸凌相關案件，應貫徹「寬嚴相濟」的刑事政策，考量犯行的原因和犯後的悔意。

此外，最高檢未檢辦副主任史衛忠也表示，大陸對14歲以下涉罪未成年人還缺乏有效矯正手段，相關法律規定過於原則性而少細節。未來應參考國外做法，設專門機構讓這些青少年接受教育矯正和心理輔導，並實施社會服務。1051228

(中央社)