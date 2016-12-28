報告：中國創業 平均資金52萬

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北京清華大學經濟管理學院中國創業研究中心28日公布「全球創業觀察（GEM）2015/2016中國報告」顯示，中國創業者創辦企業平均所需資金為人民幣11.3萬元（約新台幣52萬元）。

報告指出，中國的創業活動在二十國集團（G20）中比較活躍。衡量一個經濟體中創業者數量在18歲至64歲成年人中所佔比例的「中國早期創業活動指數」為12.84%，比美國（11.88%）、英國（6.93%）、德國（4.70%）和日本（3.83%）更活躍。

其中，中國創業活動的主體是青年，佔創業者總體比例的41.67%。

創業的行業類別方面，中國創業活動主要集中在客戶服務業，高附加值產業創業比例較低。

如批發、零售等中國客戶服務產業創業比例佔所有行業的69.79%，而如資訊通訊、金融、專業服務等高附加值的商業服務業創業比例僅為8.2%。與先進國家的商業服務業創業比例差距大，如英國（35.49%），美國（32.79%），法國（31.42%），德國（26.89%）。

創業資金方面，中國創業者資金來源於自有資金，比例為91.3%，主要管道是家庭、銀行和朋友，銀行貸款、風險投資、政府項目和眾籌也是創業資金的來源。

若同樣以人民幣計價，中國創業者創辦企業平均所需資金為11.3萬元，美國為12.2萬元。

報告認為，中國創業生態環境總體表現良好，創業生態環境在市場開放程度和政府政策方面表現較為突出，但商務環境和教育培訓等方面亟需改善。

此外，中國創業活動的國際導向有待提高。中國創業企業擁有25%以上海外客戶的比例相對較低，為5.46%，遠遠落後加拿大的27.93%、德國的25.13%。1051228

(中央社)