強震襲日本東北部 無海嘯風險

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日本氣象當局表示，東京東北部今晚發生強震，但不需擔心會引發海嘯。

法新社報導，日本氣象當局估計地震規模為6.3，美國地質調查所（US Geological Survey）則說規模為5.9。

這起強震震源深度僅10公里，震央在大子（Daigo）北北東18公里處。

日本內閣官房長官菅義偉告訴記者，目前並未傳出災情或死傷，還說這個地區的核電廠沒有偵測到任何異常現象。（譯者：中央社劉文瑜）1051228

(中央社)