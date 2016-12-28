中市明年元旦升旗 首見警察局長領唱國歌
台中市2017年元旦升旗典禮有亮點！市府將安排警察局長陳嘉昌領唱國歌，這是歷年來首度由警察局長帶頭唱國歌的升旗典禮，也是市長林佳龍肯定警察表現，展現持續穩定治安的決心，民政局請來成立30年的元保宮國樂團演奏國歌及國旗歌，有別於以往播放方式，與市民一起迎接新的一年。
唱功一流的陳嘉昌明年元旦升旗典禮將領唱國歌，陳嘉昌的歌聲如何？11月底清水分局高美派出所改建動土典禮上，當時陳嘉昌為讓行程流暢，靈機一動，拿起麥克風開唱義大利民謠《我的太陽》，嗓音渾厚又有磁性，已令全場驚艷。
身負警務和治安重擔，陳嘉昌說，平時常靠唱歌抒壓，重要時刻剛好可以派上用場，能在元旦典禮領唱國歌，是他的最大榮耀。
民政局長蔡世寅說，明年元旦上午7時起，在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦「台中市各界慶祝106年元旦升旗典禮活動」，首次採用國樂演奏國歌、國旗歌，還有精彩表演節目。
為鼓勵並提供表演機會，升旗典禮邀請光明國中舞蹈班、東山高中管樂隊及台中女中樂儀旗隊等3個特色教學團體擔任節目表演，最夯的陸軍第10軍團人形氣偶將到場與民同樂。
民政局也特別「皂」福參加元旦升旗的民眾，蔡世寅強調，準備6500份手工皂，其中500份向身心障礙機構採購，贈送參加活動的市民及團體，歡迎市民踴躍參加，以歡欣鼓舞的心情迎接2017年！
(中時)
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