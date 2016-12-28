耶誕市集卡車攻擊 德國逮捕1共犯

德國檢方今天表示，1名現年40歲的突尼西亞籍嫌犯遭逮捕，檢方懷疑他可能是19日發生在柏林耶誕市集卡車攻擊的共犯。

德國媒體指出，檢方是在主嫌艾姆里（Anis Amri）遺留在攻擊卡車內的手機裡，發現這名目前居住在柏林的40歲嫌犯聯絡電話，在進一步調查後，認為他有涉案可能，在今天上午搜索他的住宅與工作地點後，將他逮捕到案。

19日的攻擊事件造成12人死亡，48人受傷，艾姆里在逃亡多日後，在義大利遭到警方擊斃。1051228

(中央社)