星戰導演與演員哀悼莉亞公主

好萊塢演員與導演們相聚，如家人般的親切，由左至右算起為哈里遜福特、嘉莉費雪、大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）與喬治盧卡斯。（美聯社）

在星際大戰系列故事中，飾演反抗軍領袖莉亞公主（Princess Leia）的演員嘉莉費雪（Carrie Fisher）逝世，不只給廣大影迷帶來了遺憾，就連大導演喬治盧卡斯（George Lucas），還有飾演路克·天行者（Luke Skywalker）的馬克漢米爾（Mark Hamill）都發言表達了自己的悲痛。

喬治盧卡斯表示，嘉莉是他人生中大半輩子的好朋友，一位絕頂聰明又傑出的女演員，作家與搞笑角色。豐富的人物性格，令所有人都愛上她。提到嘉莉在《星際大戰》電影裡面的表現，喬治盧卡斯讚揚她是大家永遠的公主，她既易怒又聰明，散發著無限的希望。最後喬治盧卡斯向嘉莉費雪的家人們致意，並表示所有人都會想念她。

馬克漢米爾則表示，嘉莉費雪是他這輩子最重要，而且無可取代的家人。所以費雪的死訊，帶給他的只有用言語難以形容的傷痛。與喬治盧卡斯一樣，漢米爾指出無論費雪喜歡與否，她都是所有人心目中的莉亞公主。漢米爾進一步的指出，嘉莉費雪在他本人的演藝生涯與人生發展中扮演了非常重要的角色。最後天行者向莉亞公主，這位自己在電影裡面的雙胞胎妹妹表達了真摯的謝意。

星戰第一代三大主角，從左算起為路克、莉亞與韓。（網路照片）

而在星戰系列電影中，飾演莉亞公主丈夫韓·蘇洛（Han Solo）的哈里遜福特（Harrison Ford）也十分意外。因為在星戰故事的架構中，蘇洛已經被自己的兒子謀殺，莉亞公主卻仍然還活著。所以影迷們或多或少，會對莉亞公主在現實上比蘇洛還早走一事感到訝異。哈里遜福特表示，嘉莉費雪不只聰明搞笑，而且還勇敢的活出自己的人生，大家永遠都會懷念她的。

(中時電子報)