法小城命名英國脫歐路 向脫歐公投致意
法國南部加爾省（Gard）小城波凱爾（Beaucaire）決定把市內一條道路命名為「英國脫歐路」，宣稱是向英國人民的選擇致意。
法國藍廣播電台（France Bleu）報導，這條路位於工業區，原本沒有名字，若行政法院沒有異議，可能於一個月內掛牌。
極右派民族陣線（FN）籍的市長桑傑士（Julien Sanchez）推文表示，「市府決定把這條路命名為『英國脫歐路』（rue du Brexit），藉此向英國人民做出脫離歐盟的選擇致意」。
諷刺的是，這條路與「舒曼路」（rue Robert Schuman）和「莫奈大道」（avenue Jean Monnet）相鄰，這兩人都被尊為「歐盟之父」。
英國衛報（The Guardian）在一篇報導中提及，這條路是環狀的，「哪裡也去不了」。1051228
(中央社)
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