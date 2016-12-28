陳柏良球隊拚升級 教練撂狠話特訓

台灣足球一哥陳柏良所屬的杭州綠城本季結束後遭到降級，新季將從中甲出發，為了力拚升級回到中超，教練已撂下狠話，要球員把握假期，因為接下來將有操不完的「魔鬼訓練」。

「BE HEROES 2016陳柏良足球教室」第一站，今天在新北市淡水區的新市國小進行，陳柏良和這群今年榮獲全國學童盃足球錦標賽U12歲組冠軍的小朋友們相見歡。

在活動中陳柏良透過珍貴的照片，介紹自己追逐夢想的過程，並接受小朋友和家長五花八門的提問。

陳柏良本季效力中超杭州綠城，但今年球隊戰績8勝、8和、14負，積分32分在16隊中排名倒數第2，在季末保級失敗，遭到降級後新球季將從中甲出發。

對此陳柏良表示，今年球隊面臨降級，教練一定會加大訓練量，雖然12月的訓練量都還能負荷，但教練已經撂下狠話「你們乘現在放假好好享受假期生活，下個月開訓會讓你們跑死」。

面對即將到來的「魔鬼訓練」，陳柏良說，即使教練不祭出這樣的「絕招」，但畢竟中超、中甲球迷的關注度、球員的身價都大大不同，不論是球員、教練、球隊，肯定也都想要在下季成功升級。

陳柏良2017年1月2日將回中國大陸，6日隨隊到日本冬訓，訓練會持續到25日，之後大概有5天的假期可以回台灣過農曆年，假期結束後會再隨隊到韓國，進行最後一個階段的冬訓。1051228

(中央社)