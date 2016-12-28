農曆新年將至 百貨公司消防演練超逼真！
農曆新年即將來臨，為提供中、永和地區民眾擁有購物、娛樂環境安全，並提升市民防災意識，新北市政府消防局第七救災救護大隊於中和區環球購物中心舉辦春節前搶救演練，演練過程相當逼真，圍觀民眾都直呼，「消防隊員辛苦了！」
演練以環球購物中心自衛消防編組演練為主軸，模擬火災發生時，員工啟動自衛編組演練，包括滅火班、通報班、避難引導班，人員於第一時間依照任務編組進行滅火、通報及疏散購物中心內部民眾。
接著由消防人員透過熱顯像儀確認是否人員受困，並使用雲梯車針對高樓窗戶處進行人命救援，其餘人員由室內佈線滅火，同時成立大量傷病患處理站，檢查救出人員傷勢狀況並評估是否需要送醫。
演習為力求逼真，模擬火災發生，員工進行通報、滅火及疏散購物中心內部人員，並結合消防人員救援、雲梯車升梯救援、傷患緊急救護等專業作為，使環球購物中心及消防人員提升緊急狀況應變能力，讓民眾可以安心過個好年。
(中時)
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