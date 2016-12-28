露點始祖張盈真 驚傳心臟病發過世

露點寫真始祖張盈真，昨晚因哮喘過世引發心臟病過世。(中時資料照片)

張盈真曾演出電影《龍發堂》。(中時資料照片)

台灣第一本露點寫真女星張盈真，昨晚驚傳因校喘發作引發心臟病去世。資深藝人李烈以及龍君兒都在臉書哀悼，讓人不捨。

張盈真過去是台灣首位拍攝露點寫真集的女星，當時的《單身女郎，雙人床》堪稱是空前絕後，寫真封面的她，上身僅靠著白色蕾絲內衣遮住，搭配她嘴唇微張的模樣，在早期保守的年代的確是超級話題；不過除了拍寫真，張盈真的演技也是了得，她在王童導演的《策馬入林》中，因拍攝一位被搶匪擄走並且強暴的少女，大小傷不斷，可張盈真從不抱怨，更因該片入圍金馬影后，可惜最後敗給楊惠珊。

沒想到昨天傳出張盈真因心臟病發過世，資深藝人龍君兒也在臉書悼念好友，透露兩人已經25年未見，每次總是想「反正很近，隨時可見」，怎知她意外病逝，龍君兒打起精神說「還是很近，隨時可見。」除此之外，資深影人李烈也在網上發文追思好友。

(中時電子報)