太平洋經濟合作議會：香港為最自由商業港口之一

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中國新聞網28日報導，太平洋經濟合作香港委員會28日發佈消息指出，該議會再次確認，香港是其中一個最自由的商業港口和跟亞太區域至為融合的經濟體。

報告指出，服務業會是亞太經濟體成長的主要動力。其他成長的關鍵行業，包括數位貿易、電子商務和網路經濟、資訊和通信、教育、金融和保險活動以及保健。

太平洋經濟合作議會今年11月16日發表「2016～2017太平洋地區諮情報告」，該報告是太平洋經濟合作議會，就對影響亞太區域合作的主要發展所發表的年度意見報告。

報告包含目前太平洋地區諮情及相關議題的宏觀概述，也包含來自政府、商界及學術界的意見領袖就太平洋地區主要發展的看法及對亞太經濟合作組織重點工作的意見。

太平洋經濟合作香港委員會，成立於1990年3月，負責統籌香港參與太平洋經濟合作議會的活動事宜。與太平洋經濟合作議會的模式相同，該委員會是由政府、商界和學術界三方面人士組成。

(工商)