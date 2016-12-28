又來了！跨年週京津冀霧霾嚴重
霧霾才走，接著又要來，大陸華北的民眾本週恐怕要在空汙中跨年。可以肯定的是，他們將會對2016年留下難忘的回憶！
據中國環境監測總站微信號訊息，29日傍晚起，大陸京津冀及周邊區域大氣擴散條件開始轉差，污染物逐漸積累。
30日至1月5日，擴散條件持續不利，京津冀中南部、山西南部、山東西部和河南北部空氣質量以重度污染為主，局部地區可能出現嚴重污染。期間2日雖受偏北弱冷空氣影響，區域北部空氣質量可能短時改善，但對京津冀中南部地區影響效果有限。
至6日擴散條件開始好轉，污染形勢有望逐步緩解。
(中時電子報)
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