匈牙利預定明年發行10億歐元外幣公債

匈牙利政府周三公布，明年預定發行總價值10億歐元（約10.4億美元）的全球公債，是匈牙利自2014年以來首度發行大規模外幣公債，主因是近日3大信評機構將匈牙利主權債信評等調升至投資級評等，吸引投資人青睞。匈牙利政府表示，外幣公債可能以歐元、美元或日圓計價，實際幣值將在發行日前決定。

(工商)