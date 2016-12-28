教育部：7成小學生補習，每年花601億元
教育部統計處今天公布104學年度「國小教育消費支出調查」，120萬小學生中，7成有參加校外學習活動（即補習），總支出金額為601.1億元，其中公立學校學生校外學習主要在加強學科，私立學校學生則多數在學習藝文運動類的才藝。
教育部針對156所公私立國小進行教育消費支出調查，104學年上學期共回收3225份有效樣本、下學期3206份，調查分為學校支出及學生校外學習支出。
教育部指出，104學年上學期國小學生校外學習(學習類科或藝文運動至少參加一項以上)支出率為 76.7％，下學期則減至7成5，若以公立別來看，不論公、私立，上、下學期學生校外學習支出率亦呈現上學期高於下學期之樣態。
教育部表示，104學年度國小學生校外學習支出總額為 601.1 億元，以學習類科總額支出475.9億元為主，占比近8成，藝文運動總額 125.2 億元，占 20.8％。
以公私立別來看，公立學校學生校外學習支出為579.0億元，其中學習類科為465.8億元(占 80.4％)，藝文運動為 113.1 億元(占 17.8％)；私立學校學生校外學習支出為 22.2 億元，其中藝文運動為 12.1 億元(占 54.5％)，高於學習類科支出之10.1億元，惟兩者差異較公立學校明顯較小。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。