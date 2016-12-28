教育部：7成小學生補習，每年花601億元

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教育部統計處今天公布104學年度「國小教育消費支出調查」，120萬小學生中，7成有參加校外學習活動（即補習），總支出金額為601.1億元，其中公立學校學生校外學習主要在加強學科，私立學校學生則多數在學習藝文運動類的才藝。

教育部針對156所公私立國小進行教育消費支出調查，104學年上學期共回收3225份有效樣本、下學期3206份，調查分為學校支出及學生校外學習支出。

教育部指出，104學年上學期國小學生校外學習(學習類科或藝文運動至少參加一項以上)支出率為 76.7％，下學期則減至7成5，若以公立別來看，不論公、私立，上、下學期學生校外學習支出率亦呈現上學期高於下學期之樣態。

教育部表示，104學年度國小學生校外學習支出總額為 601.1 億元，以學習類科總額支出475.9億元為主，占比近8成，藝文運動總額 125.2 億元，占 20.8％。

以公私立別來看，公立學校學生校外學習支出為579.0億元，其中學習類科為465.8億元(占 80.4％)，藝文運動為 113.1 億元(占 17.8％)；私立學校學生校外學習支出為 22.2 億元，其中藝文運動為 12.1 億元(占 54.5％)，高於學習類科支出之10.1億元，惟兩者差異較公立學校明顯較小。

(中時)