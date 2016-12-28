苦等30餘年！板橋果菜批發市場明年啟用

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板橋果菜批發市場預計將於明年4月啟用。（葉書宏攝）

地方期盼興建果菜批發市場許久。（葉書宏攝）

農業局規劃在板城路、環河西路口，闢建占地約4公頃的板橋果菜批發市場。（葉書宏攝）

板橋果菜批發市場在議員劉美芳大力協助爭取下，預計將於明年4月啟用；劉美芳帶領相關成員與副市長李四川溝通。（葉書宏翻攝）

地方期盼30餘年！新北市板橋區人口稠密，卻連一個果菜批發市場都沒有，攤商僅能利用深夜時段，聚集在館前西路、南雅東路一帶，易衍生交通及噪音問題，經議員劉美芳協助，板橋果菜批發市場將於明年4月啟用，深夜卡車聚集亂象，將走入歷史。

溪南地區人口稠密，每天需數百噸蔬果，近30多年來，攤商都利用深夜時段，聚集在板橋湳興市場、館前西路、南雅東路一帶，大卡車聚集卸貨交易占據道路，衍生交通及噪音問題，加上缺乏遮蔽、環境不佳，若遇上下雨天，蔬果品質、食安都是問題。

地方期盼興建果菜批發市場許久，農業局規劃在板城路、環河西路口，闢建占地約4公頃的板橋果菜批發市場，尤清擔任台北縣長時早有規劃，卻因拆遷戶問題，遲遲未獲得共識。

市府舉行多次協調會，劉美芳積極協助，總算達成共識，以提供攤位代替金錢補償，27戶全數遷移，市府再以租用方式向國有財產署取得土地；板橋果菜批發市場在2014年7月動工，將於明年4月啟月，可提供約380個攤位，規劃有冷藏、冷凍等設備。

劉美芳指出，土地問題解決後，原定今年3月落成，卻面臨變更設計、內部空間規劃等問題，工程進度延宕，再度帶領相關攤商、民眾，進入市府與副市長李四川討論，研擬出可行辦法，加快工程進度，讓民眾久等多時的果菜批發市場，盡快落成啟用。

(中時)