高中生也學理財！中和高中理專培訓營超夯

新北市中和高中輔導處首度在校內舉辦「理財專員培訓營」。（葉書宏翻攝）

新北市中和高中輔導處首度在校內舉辦「理財專員培訓營」，讓學生從遊戲中發現理財盲點，並藉由課程，建立金錢與理財的思維，釐清財務基本概念和投資技巧。參加課程的高三學生紛紛表示，課程內容很實用，也對自己想要就讀的財經相關校系更加瞭解了！

為了提升學生的理財觀念與能力，同時也幫助高三學生進一步了解財經領域， 新北市立中和高中輔導處舉辦的「理財專員培訓營」，先從貨幣的歷史談起，讓學生看懂貨幣背後的價值，建立金錢使用的正確觀念，再從「現金流」的桌遊， 將學到的理財思維應用出來。

學生楊子慶說，將來要設法增加「被動收入」，並讓「被動收入」大於「生活所必需的開銷」，獲取更大的財務自由，從課程中認識了資產和負債的概念，覺得運用金錢的思維很重要，因為會決定財富的結果。

輔導主任陳玉芳表示，「現金流」活動的設計讓學生從遊戲中體會資產、負債、投資的概念，而且體悟到持續性收入與支出的意涵。

校長柯雅菱指出，當前學校教育普遍缺乏理財的課程，即使談及此議題也都是點到為止、無法深入，而學校輔導團隊很用心，利用周末辦理「理財專員培訓營」，聽到參加課程的高三學生說出這麼棒的體會與學習，代表這樣的課程是學生的需要，未來也會持續開設，也相信對於想就讀財經相關校系的學生而言，是非常實用、寶貴的學習！

(中時)