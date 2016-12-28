中國創業要多少？平均需資金11.3萬元

中國新聞網28日報導，北京清華大學經濟管理學院中國創業研究中心，28日對外發表的「全球創業觀察（GEM）2015/2016中國報告」顯示，中國創業者創辦企業平均所需資金，為11.3萬元人民幣（下同）。

2016年9月，杭州G20（二十國集團）高峰會，通過「二十國集團創業行動計畫」。此後，除歐盟作為經濟聯合體外，其他19個國家，均在不同年份參與全球創業觀察研究。前述報告從創業活動的總體特徵、創業環境和政策、創業品質和創業融資等視角對G20背景下的中國創業進行了分析。

報告指出，中國的創業活動在二十國集團中比較活躍。中國早期創業活動指數（衡量一個經濟體中創業者數量在18歲至64歲成年人中所占的比例）為12.84％，比美國的11.88％、英國的6.93％、德國的4.70％和日本的3.83％更活躍。其中，中國創業活動的主體是青年，占創業者總體比例的41.67％。

創業的行業類別方面，報告顯示，中國創業活動，主要集中在客戶服務業，高附加值產業創業比例較低。中國客戶服務產業（如批發、零售等）創業比率佔所有行業的69.79％，而高附加值的商業服務業（如資訊通訊、金融、專業服務等）創業比例僅為8.2％。與先進國家的商業服務業創業比率差距較大，如英國的35.49％，美國為32.79％，法國的31.42％，德國是26.89％。

(工商)